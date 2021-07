Wasserspender auf dem Radweg war nur "mobil"

In den sozialen Medien war zuvor heftig über diese Aktion debattiert worden. Wie schrieb eine Anrainerin den OÖN so treffend: "Zugegeben, manche Dinge, die sich in Linz auf Radwegen abspielen, sind wirklich kaum zu glauben."

Die Wahrheit ist: Es handelte sich um einen mobilen Trinkwasserbrunnen, der für Veranstaltungen von der Linz AG angefordert und bestellt wird. In diesem Fall ging es um das Pflasterspektakel am Wochenende. Der Platz auf dem Radweg war deshalb gewählt worden, weil sich darunter ein Unterflurhydrant befinde – ideal, weil damit das frischeste Wasser greifbar sei, wie es in einer Erklärung auf OÖN-Anfrage hieß. Man sei aber schnell draufgekommen, dass der Platz an sich alles andere als ideal sei, und habe den Wasserspender nach wenigen Stunden wieder abgebaut und mitgenommen.