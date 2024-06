Warum in der Lederergasse Muster auf den Boden gemalt wurden

Die gerade im Bau befindliche Radachse zwischen dem Hauptplatz und dem Hafen soll helfen, die Verkehrsbelastung im boomenden Linzer Osten zu reduzieren. Sie verläuft großteils entlang der Lederergasse. Zwischen Pfarrplatz und Herbert-Bayer-Platz ist diese eine mittelalterliche schmale Gasse, die keine baulichen Veränderungen zulässt, weshalb dieser Abschnitt als Begegnungszone ausgestaltet ist.

Mehr zum Thema: Die Lederergasse wird noch heuer zur Radwegachse

Sichtbarkeit für Begegnungszone

Um die Achtsamkeit der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, wurde letzte Woche eine außergewöhnliche farbliche Gestaltung aufgetragen, die es in Linz so noch nicht gab. Ein Muster mit gelben Quadraten in unterschiedlichen Größen soll auf die Begegnungszone aufmerksam machen, in der sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt bewegen können. "Eine Straße wird nicht zur Begegnungszone, nur weil man dies plötzlich so beschildert", sagt der für Mobilität zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Neben dem gleichen Niveau von Fahrbahn und Gehsteig und einer deutlich gedrosselten Geschwindigkeit brauche es auch Sichtbarkeit. "Daher wurde die Lederergasse nun außergewöhnlich eingefärbt. Das soll meines Erachtens auch beispielgebend für andere Begegnungszonen sein", so Hajart.

Lesen Sie auch: Wie Radfahren in Linz attraktiver werden soll

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl