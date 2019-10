Waffenverbot soll nicht auf Altstadt beschränkt bleiben

In der Altstadt ist es noch gar nicht in Kraft getreten, doch schon soll das Waffenverbot bei Bedarf rasch ausgeweitet werden. Dafür macht sich jetzt Stadtrat Michael Raml (FP) stark.

Ab Freitag dieser Woche ist die Linzer Altstadt eine Waffenverbotszone. Nach wiederholten Messerattacken von Ausländern hatte Raml eine solche Regelung gefordert, die Landespolizeidirektion griff sie auf. Mit dem ab 1. November geltenden Waffenverbot in der bei Nachtschwärmern beliebten Altstadt soll die Sicherheit erhöht werden. Die Polizei darf ab November die Kleidung verdächtiger Personen kontrollieren. Gefundene Waffen werden den Besitzern abgenommen, auch Strafen können verhängt werden.

Für Raml ist dies nur ein erster Schritt. Denn er sprach sich dafür aus, dass weitere "Hotspots" wie etwa der Hauptbahnhof im Bedarfsfall ebenso rasch waffenfrei werden. Die Zuständigkeit liege aber bei der Landespolizeidirektion, da nur sie die konkreten Fallzahlen und die Verordnungskompetenz habe, so der Stadtrat.

Verbot bis zum Schillerpark

Von einer logischen Konsequenz des Handelns sprach gestern Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Er fordert präventiv eine Ausdehnung der Waffenverbotszonen auf den Hauptbahnhof, den Vorplatz des Bahnhofs, auf das Kärntner Auge (nahe dem Landesdienstleistungszentrum), den Volksgarten und auf die Landstraße vom Musiktheater bis zum Schillerpark. Dies alles diene dem Schutz der Bevölkerung.

Wenngleich Bürgermeister Klaus Luger (SP) die zweite Waffenverbotszone nach dem Hinsenkampplatz in Linz begrüßt, so sieht er keine Notwendigkeit von Zurufen aus der Politik. "Die Polizei weiß selbst am besten, welche Rahmenbedingungen sie braucht", so Luger, der weitere Verbotszonen mittragen werde, wenn sie von der Polizei für sinnvoll erachtet werden.

Das Stadtoberhaupt wies in diesem Zusammenhang aber einmal mehr darauf hin, dass es der Polizei in Linz an Personal mangle. Die neue Bundesregierung müsste 150 zusätzliche Polizisten in Linz einsetzen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.