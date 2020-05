Verkehrsentlastung in Sicht: Bald zwei Fahrspuren in der Reindlstraße

Derzeit ist es wegen der Corona-Krise zwar deutlich ruhiger als sonst, doch mit dem Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft wird auch der Verkehr in der Urfahraner Hauptstraße wieder deutlich zunehmen. Und damit erneut das Augenmerk auf ein altbekanntes Thema lenken.

Denn darüber, wie das dortige Verkehrsaufkommen verringert werden kann, diskutieren die Anrainer, Geschäftsleute und Stadtpolitiker schon länger. So soll mit der Umleitung des Durchzugsverkehrs über die Reindl- und Wildberg- und von dort weiter auf die Freistädter- oder auf die Leonfeldnerstraße die Situation entschärft werden. Die dafür notwendigen Adaptierungen der Reindlstraße starteten bereits vergangenes Jahr, diese soll künftig in beide Richtungen befahren werden können. Die Anrainer hatten, wie berichtet, keine Freude mit diesen Plänen der Stadt und legten Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein. Weshalb die Baustelle still stand.

Umgestalteter Kreuzungsbereich und neue Ampelanlage

Die Beschwerde wurde jedoch abgewiesen - die Bauarbeiten in diesem Frühjahr wieder aufgenommen. Diese schreiten nun zügig voran, so der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP): „Neben der zusätzlichen Fahrbahn wird auch der Kreuzungsbereich mit der Wildbergstraße sowie die Ampelanlage umgebaut.“ Der Fertigstellungstermin vergangenes Jahr war wegen der Anrainerbeschwerde nicht zu halten, nun soll das Projekt bis zum Frühsommer abgeschlossen werden: „Dann ist das Befahren der Reindlstraße in beide Richtungen möglich.“

Mit dem Umbau der Reindlstraße werde eine schrittweise, lange überfällige Verbesserung der angespannten Verkehrssituation in der Hauptstraße eingeleitet, so Hein weiter. Denn große Würfe, wie etwa die Entflechtung der Verkehrsströme am Hinsenkampplatz, seien wegen der hohen Kosten in naher Zukunft nicht realisierbar. Zu Spitzenzeiten sind auf der Urfahraner Hauptstraße bis zu 11.000 Autos täglich unterwegs.

Die Reindlstraße ist jedoch, wie berichtet, nicht nur für den Autoverkehr von Interesse: Ähnlich wie die alte City-S-Bahn-Trasse ist diese mittlerweile ebenfalls von den Gleisen befreite Route für die präsentierte Linzer O-Bus-Lösung im Gespräch. Die O-Bus-Linie soll entweder beim Mühlkreisbahnhof oder am Karlhof beginnen.