Unter dem Blau-Weiß-Stadion sollen künftig Autos parken

Aufregung im Linzer Rathaus ausgelöst hat die Ansage des XXX-Lutz-Sprechers, kein neues Möbelhaus an der Linzer Hafenstraße/Untere Donaulände zu bauen. Man könnte ja, wie berichtet, am derzeitigen Standort in der Goethestraße ausbauen, kündigte Lutz-Sprecher Thomas Saliger an.

Irritationen hat in diesem Zusammenhang der Vorschlag ausgelöst, das grundsätzlich geplante neue Stadion für den Fußballklub Blau-Weiß Linz in besonderer Art und Weise auszuführen.

"Das Stadion könnte am derzeitigen Standort auf einem Parkhaus errichtet werden", sagt Bürgermeister Luger. Die neue Spielstätte solle, so Luger, auf einer dreigeschoßigen Parkgarage entstehen. Das hätte den Vorteil, dass die Kunden eines neuen XXXLutz-Möbelhauses an der Donaulände/Hafenstraße und auch die Stadionbesucher das Parkhaus nutzen könnten. "Möbelhaus und Stadion werden ja zu verschiedenen Zeiten besucht. Da hätten sowohl Lutz als auch Blau-Weiß etwas von einem gemeinsamen Parkhaus", sagt der Bürgermeister.

Um XXXLutz doch zu einem Neubau im Bereich Donaulände/Hafenstraße zu bewegen, plant Luger ein gemeinsames Gespräch mit Lutz-Sprecher Saliger und dem Raiffeisenlandesbank-General Heinrich Schaller. Gestern Nachmittag kündigte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) an, dass es bald einen Termin geben und er die Gespräche leiten werde.

Der Linzer Planungsreferent Vizebürgermeister Markus Hein (FP) besteht darauf, dass die Empfehlungen der städtebaulichen Kommission für den Lutz-Neubau befolgt werden.

