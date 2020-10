Taten der Langeweile - Jugendbande ausgeforscht

Nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen gelten sieben Linzer Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren als tatverdächtig für mehrere Fälle der Sachbeschädigung.

Zwischen 21. Juni und 26. Juli 2020 soll die Bande in einem Wohnhaus in Linz viermal einen Lichtschalter samt Installationsmaterial herausgerissen, sowie eine Videoüberwachungskamera entwendet haben. Zusätzlich werden sie beschuldigt 14 Fahrräder am Bahnhof Ebelsberg beschädigt zu haben.

Als Motiv für die Taten gaben die Jugendlichen Langeweile an. Weitere rechtliche Schritte der Polizei sind vorerst nicht bekannt.

