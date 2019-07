So ein Theater!

WILHERING: In der Satire „In der Löwengrube“ bedient sich Felix Mitterer der wahren Geschichte des österreichischen Schauspielers Leo Reuß. Im Stück versucht sich der Bauer Benedikt Höllrigl als Schauspieler und erlebt einen grandiosen Erfolg. Was keiner ahnt: Der „Bauer“ ist nicht, was er scheint. Er ist in Wahrheit der vor einem Jahr entlassene Jude Arthur Kirsch, der nach Tirol floh und nun als „arischer Bauer“ zurückkommt, um das Theater ordentlich aufzumischen.

Wann: Bis 8. August

Wo: Scheune des Stiftes Wilhering

Infos: theaterspectaceltickets.at oder Tel. 0699 / 10976739

ALBERNDORF: Heute beginnen die Alberndorfer Kulturtage mit dem Stück „Rhythmus im Blut“, das das Theater Malaria von der Kunstwerkstatt des Evangelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen aufführt. Die Schauspieler bewegen sich zu Klängen und freien Texten. Bei den Kulturtagen bieten die Veranstalter im Juli und August eine bunte Palette von Kabarett bis Sommerkino an.

Wann: Von heute bis 8. September

Wo: Musikschule Alberndorf, Kalchgruberstraße 4

Wie: Vorverkaufskarten erhältlich im Gemeindeamt Alberndorf oder auf alberndorf.at/shop

TRAUN: Die Bühnenfassung von Alfred Hitchcocks Spionagethriller „39 Stufen“ ist ein turbulentes Theatervergnügen, spannend und komisch zugleich. Vier Schauspieler in mehr als 39 Rollen bieten ein Spektakel.

Wann: 26. Juli bis 8. August

Wo: Freilichtbühne vor dem Schloss

Wie: kulturpark.at

GALLNEUKIRCHEN: Das Gallneukirchner Gusentheater spielt ein Stück basierend auf dem überarbeiteten Kultroman „Aus dem Leben Hödlmosers“ des Autors Reinhard P. Gruber. Das zeitlose Spiel wird in einem albernen, bäuerlichen Ambiente präsentiert.

Wann: 19., 20. und 21. Juli

Wo: Warschenhofergut, Punzenberg 9

Wie: Karten gibt es auf gusentheater.at oder unter Tel. 0676 / 3022859

ENNS: „Sommerfrische!“ – Ganz im Zeichen der italienischen Strandidylle steht diesen Sommer das Theater im Hof. Das Ennser Team hat die „Trilogie der Sommerfrische“ von Carlo Goldoni für einen Abend als Komödie bearbeitet und nach bewährtem Rezept mit einer kräftigen Portion italienischer Musik gewürzt.

Wann: Bis 3. August

Wo: Hof im Florianer Freihaus

Info: Tel. 0699 / 14470001

LINZ: Erstmals in der Geschichte verwandelt sich der Botanische Garten zur Bühne für William Shakespeares „Sommernachtstraum“. Die Gruppe „Limbic 3000“ hat das Stück zum „Botanischen Sommernachtstraum“ umgewandelt und aktualisiert. Rund um den Klimawandel wird den Zusehern charmant der Spiegel vorgehalten.

Wann: Die heutige Premiere ist ausverkauft, weitere Termine gibt es ab 19. Juli.

Wo: Botanischer Garten

Wie: Tickets auf limbic.kupfticket.at

ST. FLORIAN: Gleich vier Stücke stehen bei den von den OÖN präsentierten Festspielen im Schloss Tillysburg in St. Florian auf dem Programm: „Da Jesus und seine Hawara“ (Wolfgang Teuschl), „Olympia“ (Ferenc Molnár), „Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter“ (Fritz von Herzmanovsky-Orlando) und „Krach im Hause Gott“ (Felix Mitterer).

Wann: Bis 18. August

Wo: Schloss Tillysburg

Wie: festspiele-schloss-tillysburg.at