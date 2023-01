Schäden durch Weihnachtsmarkt: "So kann es nicht weitergehen"

Hütten und Fahrgeschäfte des Weihnachtsmarktes im Volksgarten haben, wie berichtet, einmal mehr deutlich sichtbare Schäden in der Wiese hinterlassen. Von den Auswirkungen hat sich jetzt die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) bei einem Lokalaugenschein selbst ein Bild gemacht. Ihr Urteil: "Es ist völlig klar, dass es so nicht weitergehen kann und dass der Schutz der Grünfläche Priorität bekommen muss."

Nachdem sich die Wiese in den Jahren, als durch Corona keine Weihnachtsmärkte stattfinden konnten, gut erholt habe, seien jetzt Teile davon wieder komplett ruiniert. "Das muss aufhören", sagte Schobesberger. Wie? Einerseits dadurch, dass der Weihnachtsmarkt sich den Gegebenheiten des Volksgartens anpassen müsse, also Verkaufsbetrieb und Fahrgeschäfte aus der Wiese verbannt werden müssten. Also Hütten und Geschäfte nur mehr auf verbauten Flächen aufzustellen. Die Stadträtin kann sich aber auch vorstellen, dass es "an der Zeit ist, dass wir die Weihnachtsmärkte überhaupt neu überlegen".

Auflagen nicht eingehalten

Besonders ärgerlich: Beim Aufbau der Stände vereinbarte Auflagen zum Schutz der Grünfläche sind laut Schobesberger nicht eingehalten worden, manche Hütten seien im Vergleich zu den vergangenen Märkten teilweise um bis zu einem Meter weiter in die Wiese hineingerückt worden. "Das ist nicht zu akzeptieren und darf sich keinesfalls wiederholen."

Bis zu zwei Jahre würde es brauchen, damit sich eine kaputte Wiesenfläche wieder erholt. Die jetzt wieder sichtbaren Schäden zeigen auch, dass die Befürchtungen aus naturschutzrechtlicher Sicht so eingetreten sind. Im Herbst hieß es in einer Stellungnahme des Naturschutzes: „Wenn Dauerrasen bzw. Wiesenflächen insbesondere in den Wintermonaten über längere Zeit überbaut werden, sterben die Rasen- und Wiesenpflanzen (Gräser, Kräuter) dauerhaft ab.“

