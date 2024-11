Resch-Apotheke zieht auf den Grünmarkt

Mit diesem Umzug werden gleich zwei Probleme gelöst. Die derzeit noch am Bernaschekplatz angesiedelte Resch-Apotheke wird auf den Grünmarkt übersiedeln und damit nicht nur einen prominenten Leerstand füllen, sondern auch die Besucherfrequenz auf dem schwächelnden Grünmarkt erhöhen, für Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer (VP) ein "wichtiger Schritt für die weitere Belebung und für gemeinsame Aktivitäten".

Gemeinderatsbeschluss erforderlich

Um die Nutzung durch die Apotheke zu ermöglichen, muss das Gebäude allerdings zuvor aus der Marktordnung ausgliedert werden, der Beschluss soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 12. Dezember fallen. Auch sind noch einige Umbauarbeiten notwendig. An den beiden anderen Pächtern, einem Thai-Restaurant und einem Café, ändert sich nichts. "Durch den Einzug der Apotheke entsteht ein guter Mix aus Lebensmittel-Nahversorgung, Gastronomie und Angeboten im Gesundheitsbereich, der allen Bewohnern des Stadtteils zugutekommt", sagt der für Liegenschaften zuständige geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP).

Apotheke will sich ins Marktgeschehen einbringen

Ähnlich sieht das der "Neue" auf dem Grünmarkt, Apotheker Michael Pröll, die Belebung des Marktes sei ein absoluter Mehrwert für die Bevölkerung. "Wir möchten uns darüber hinaus aktiv ins Marktgeschehen einbringen und planen dahingehend Aktionen, um den Besuchern das Thema Gesundheit näherzubringen", sagt Pröll, der die Resch-Apotheke vor knapp drei Jahren übernommen hat. Ursprüngliche Pläne der Apotheke, in das Eckhaus Rudolfstraße/Mühlkreisbahnstraße zu ziehen, wurden verworfen.

Die Koje am Grünmarkt steht seit Juni 2022 leer, damals war das Glashaus, eine Markthalle von Bio Austria, nach nur einem Jahr in Konkurs gegangen.

