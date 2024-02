Der Urfahraner Grünmarkt wird zur Konzert-Location

Die Bruckner-Universität feiert heuer ihr 20. Jubiläum als Universität und plant aus diesem Anlass eine Reihe von Konzerten auf dem Urfahraner Grünmarkt. "Unseren Studierenden bietet diese Bespielung auch eine tolle Gelegenheit, sich abseits des üblichen Konzert- und Bühnensettings zu präsentieren“, sagt Rektor Martin Rummel. Die Stadt Linz verspricht sich davon neue Impulse für den schwächelnden Markt.

Wie berichtet, musste das von Bio Austria betrieben und eigens errichtete Glashaus im Juni 2022 schließen. Seither sucht die Stadt wieder nach einem neuen Konzept für das Areal. Fix ist mittlerweile, dass das Glaushaus aus der Marktordnung herausgenommen und künftig rein gastronomisch genutzt werden soll. Der traditionelle Wochenmarkt (Freitag von 10 bis 13 Uhr) bleibt unverändert. Ebenso ist angedacht, das Areal mit Beschattungs- und Begrünungsmaßnahmen attraktiver zu gestalten.

Die Konzerte der Bruckner-Universität finden im Mai und Juni statt und sind der Auftakt der kulturellen Bespielung des Areals. Weitere Veranstaltungen sollen folgen. "Die geplante Mischung aus Gastronomie, Markt und Kultur wird in das Grünmarkt-Areal frischen Wind bringen“, sagt der Linzer Liegenschaftsreferent Stadtrat Dietmar Prammer (SP). Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) sieht in dem Konzertreigen eine weitere Hommage an Anton Bruckner, dessen 200. Geburtstag bekanntlich in diesem Jahr ausgiebig gefeiert wird.

Rektor Martin Rummel, Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Stadtrat Dietmar Prammer bei der Präsentation des neuen Kulturprogramms am Linzer Grünmarkt. Bild: Stadt Linz

Gleichzeitig startet auch die städtische Ausschreibung eines Pächters zur zukünftig gastronomischen Nutzung des ca. 200 Quadratmeter großen Lokals im Grünmarktgebäude.

