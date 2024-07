Relaunch der "Schau auf Linz"-App

Seit Anfang 2013 steht den Linzern ein direkter Draht in die Stadtverwaltung zur Verfügung. Auf der digitalen Plattform "Schau auf Linz" kann man Missstände, wie kaputte Straßenbeleuchtungen, illegale Müllablagerungen oder verschmutzte Verkehrsflächen melden. Man bekommt innerhalb kurzer Zeit eine Rückmeldung, ob und wie der Missstand behoben werden kann. Allein im Jahr 2023 langten auf diesem Weg insgesamt 5.522 Meldungen ein, mehr als die Hälfte können die Mitarbeiter des Magistrats in der Regel positiv erledigen.

Mehr zum Thema: Müll ist in Linz weiterhin der größte Aufreger

Ein Foto reicht

Nun wurde die App überarbeitet, sie steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Die App ist nun direkt an das magistratsinterne Ticket-System angebunden, die Meldungen gelangen so noch schneller in die zuständigen Abteilungen. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Die Rückmeldung erfolgt mittels Push-Nachricht. "Ein einfaches Foto auf der App hochzuladen reicht, um ein Ticket im Bürgerservice anzulegen und die Stadtverwaltung zum jeweiligen, konkreten Anliegen zu informieren", sagt Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Die Kommentarfunktion gibt es auch in der neuen App.

Website ist offline

Thematisch am häufigsten wurde im abgelaufenen Jahr das Thema Müllablagerung mit 1.092 Fällen thematisiert, gefolgt von „sonstigen Verkehrsmaßnahmen“ (808), Grünschnitt (605) sowie Schäden an Verkehrsflächen (549). "80 Prozent aller Internet-Zugriffe erfolgen in Österreich mittlerweile über mobile Endgeräte – Tendenz steigend", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Für die Website bedeutet die neue App das Aus, sie wird nach einer Nutzeranalyse nicht mehr weitergeführt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper