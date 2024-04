Müll ist in Linz weiterhin der größte Aufreger

Die 24 Mitarbeiter im Bürgerservice der Stadt Linz waren im Vorjahr wieder gefragt. Insgesamt gingen im Jahr 2023 8425 Meldungen im Teleservice Center ein - und damit um 22 Prozent mehr als 2022. Die meisten Meldungen (rund 66 Prozent) wurden über "Schau auf Linz" und per Email eingebracht, die Zahl der Anrufe ging zurück. 2023 wurden 213.444 Anrufe gezählt. Zum Vergleich: 2022 waren es 232.897 Anrufe.

"Die vermehrte Nutzung digitaler Angebote bringt eine effizientere Kommunikation und eine verbesserte Zugänglichkeit von Dienstleistungen mit sich. Das unterstreicht die Bedeutung eines qualifizierten, kritischen Feedbacks für die Erhaltung und Förderung der Lebensqualität in unserer Heimatstadt“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Der größte Aufreger ist weiterhin der Müll: Mit 1092 Fällen entfallen auf Müllablagerungen die meisten Meldungen, auf Platz zwei landeten mit 808 Fällen die „sonstigen Verkehrsmaßnahmen“. Darunter fallen beispielsweise Anregungen zu neuen Verkehrszeichen oder Zebrastreifen. Platz 3 und 4 gingen an Grünschnitt (605) und Schäden an Verkehrsflächen (549).

In den Kategorien Grünschnitt sowie Geschwindigkeits-, Verkehrskontrollen und Baustellenabsicherung wurde ein Anstieg bei den Meldungen registriert (plus 154 bzw. plus 145), genauso wie beim Winterdienst (plus 268).98 Prozent der eingelangten Meldungen konnten 2023 positiv erledigt werden, 144 Fälle waren zu Jahresende noch in Bearbeitung.

Relaunch von "Schau auf Linz"

Die meisten der eingelangten Meldungen betrafen den statistischen Bezirk Innere Stadt, gefolgt von Urfahr und Bulgariplatz. Besonders In den Bezirken Innere Stadt, Bulgariplatz und Urfahr spielte das Thema Müllablagerung“ eine wichtige Rolle. Der Grünschnitt war besonders in den Gebieten Urfahr, Froschberg, St. Magdalena und Pöstlingberg von Bedeutung. Der Verkehr war über das gesamte Stadtgebiet hinweg ein Meldungsgrund.

"Feedback ist sehr wichtig für die Stadt Linz. Wenn Bürger mitteilen, was sie denken, hilft das der Verwaltung dabei, besser zu werden. Durch den Austausch von Meinungen können wir die Stadtplanung weiterentwickeln und die Linzer zufriedener machen", sagt Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Sie kündigt einen Relaunch der Plattform "Schau auf Linz" und der dazugehörigen App an, dieser soll noch mehr Benutzerfreundlichkeit bringen.

