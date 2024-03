Arbeiten für inklusiven Spielplatz im Volksgarten starten

Kommenden Dienstag beginnen die Abbauarbeiten der bestehenden Spielanlage im Volksgarten. Der beliebte Spielplatz wird, wie berichtet, in einen inklusiven Spielplatz umgestaltet, der speziell auf die Bedürfnisse von Mädchen und Buben mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen zugeschnitten ist.

Fertigstellung für Anfang Mai geplant

Neben einer Kreativinsel wird ein Treibholz- und Stangenwald sowie die Spielskulptur "Flipper" aufgebaut. In dem Delphinkörper aus Holz können Kinder auf Entdeckungs- und Klettertour gehen. Das Konzept wurde unter Einbeziehung von Experten und mehreren Vereinen erstellt, der Auftrag an die Linzer Firma Eibe vergeben. Der Neubau der Anlage startet am 15. April und soll - sofern es keine witterungsbedingten Verzögerungen gibt - Anfang Mai abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen 200.000 Euro.

