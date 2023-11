Warum "Flipper" in den Linzer Volksgarten zieht

Für Gundula Schachtner ist es ein Freudentag. Die Linzerin hat sich federführend für einen inklusiven Spielplatz im Volksgarten eingesetzt - mit Erfolg. Heute wurde das Konzept vorgestellt. Baubeginn ist im April, nach drei Wochen kann der Spaß losgehen. Das besondere: Spielgeräte und Freiräume sind so gestaltet, dass sie wirklich von allen Kindern bespielt werden können, also auch von jenen, die aufgrund körperlicher oder psychischer Einschränkungen spezielle Bedürfnisse haben. "Ich habe ein beeinträchtigtes und ein gesundes Kind, das andere hat oft zuschauen müssen, doch auch Geschwister wollen miteinander spielen", sagt Schachtner im OÖN-Gespräch.

200.000 Euro für Geräte und Gestaltung

Die Stadt investiert 200.000 Euro in den neuen Spielplatz, umgesetzt wird er von der Linzer Firma Eibe, die sich im Bestbieterverfahren durchgesetzt hat. "Aus Erfahrung wissen wir, dort wo inklusive Spielplätze bereits existieren, werden sie gut angenommen", sagt Eibe-Geschäftsführer Wolfgang Hauhart. In der Vergangenheit hat das Unternehmen bereits den Bewegungspark solarCity am Weikerlsee gestaltet.

Mehr zum Thema: Stadt Linz bastelt sich ihre Spielgeräte selbst

Flipper, der Alleskönner

Der Spielplatz im Volksgarten wird aus drei größeren Bereichen bestehen. Die Spielskulptur "Flipper", ein Alleskönner, steht im Zentrum und erschließt sich komplett barrierearm über einen farblich gestalteten Fallschutzboden. Sand und Wasser schaffen Assoziationen zur Donau. Kinder können sowohl die bodennahen inneren und äußeren Spielelemente, als auch auf einer Klettertour den gesamten Delfinkörper entdecken. Ein weiteres Herzstück ist die Kreativinsel mit barrierefreier Rampe, Kletterstamm, durch einen Steg verbundene Rutsch- und Sandspielelemente sowie Spieltafeln für die Sinneswahrnehmung. Im Treibholz- oder Stangenwald werden Risikokompetenz und motorische Kompetenzen gefördert.

Fun-Court und Wasserspielplatz bleiben

Der bereits 2013 neuerrichtete Fun-Court und der barrierefreie Wasserspielplatz sind durch einen speziellen Bodenbelag schon jetzt ganzflächig befahrbar und bleiben in jetziger Form bestehen. "Ein barrierefreier Zugang ermöglicht es auch allen Eltern und Spielplatzbegleitern die Spielprozesse der Kinder zu beobachten und zu unterstützen", sagt Daniel Hagendorf, Direktor der städtischen Kinder- und Jugend-Services.

Partizipativer Prozess

Im Vorfeld der Konzepterstellung gab es einen Lokalaugenschein mit Experten und Vereinen, die ihre Ideen einbringen konnten. Mit dabei waren unter anderem Caritas, Diakonie, Miteinander und die Vereine "Marathon" und "Uarespecial", in dessen Vorstand Schachtner damals war. "Bei den zahlreichen Vereinen und allen Beteiligten möchte ich mich für die Unterstützung und Beratung bei der Ausarbeitung des neuen inklusiven Spielplatz-Konzepts bedanken", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Schachtners Engagement für den Spielplatz begann aber schon früher.

Bürgerantrag bringt Inklusion ins Spiel

Der inklusive Spielplatz geht auf einen "Bürgerantrag" im März 2022 zurück, den die Linzplus-Fraktion im Namen von Schachtner in den Gemeinderat eingebracht hat. Dort war er Anlass, bei der ohnehin geplanten Neugestaltung des Spielplatzes einen Schwerpunkt auf Inklusion zu legen. Zwei Jahre später wird Schachtners Vision nun Realität. "Es war ein langer Weg und ich freue mich irrsinnig, dass das umgesetzt wird", sagt sie. Es gehe darum, dass alle Kinder gemeinsam spielen können. Den heute präsentierten Entwurf finden sie sehr ambitioniert, abgehen tut ihr lediglich eine Therapieschaukel und eine bauliche Abgrenzung Richtung Straße, die vor allem bei autistischen Kindern wichtig ist.

Christian Diabl