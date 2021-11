Polizei fasste Linzer Serieneinbrecher

Der junge Mann machte bei seinen Diebestouren im heurigen Sommer mehr als 1.000 Euro Beute und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei den Tatorten handelte es sich um Lokale im Linzer Stadtgebiet. Manche davon suchte der Täter mehrfach auf. Zu den Vorwürfen machte der 23-Jährige keine Angaben, so die Polizei in einer Aussendung. Der Linzer wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Geständig zeigte sich hingegen eine Einschleichdiebin, die am Montag in einem Wohnhaus in Hörsching (Bezirk Linz-Land) von einer Zeugin beobachtet worden war. Die 26-jährigen Rumänin stahl 110 Euro aus einer Geldtasche. Die Beute gab sie nach ihrer Einvernahme zurück. Aufgrund einer Festnahmeanordnung des Landesgerichts Salzburg wurde die Beschuldigte in die Justizanstalt Salzburg gebracht.