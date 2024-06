Baustart von neuem Zentrum für LGBTIQA+ in Linz erfolgt

Linz Linz Die Unaufgeklärten LINZ. Gestern erfolgte der Baustart für das LGBTIQA+ Beratungszentrum in Linz - das ist zu begrüßen und zu bedauern, kommentiert Manfred Wolf. von Manfred Wolf Die Unaufgeklärten

Dumme und peinliche Witze. Physische und psychische Gewalt. Jugendliche und auch Erwachsene, die entweder schwul, lesbisch, bisexuell, transgender oder queer sind, erleben im Alltag immer wieder Anfeindungen. Die Konsequenzen sind oft fatal und reichen bis zum Suizid. Das ist der Rahmen, den Tina Blöchl, SP-Vizebürgermeisterin der Stadt Linz, gestern beim Baubeginn des ersten entsprechenden Kompetenzzentrums Österreichs skizzierte.

Mehr zum Thema: Viele queere Linzer werden im Alltag diskriminiert

Diese Anlaufstelle für betroffene Menschen in der Weißenwolffstraße 17a soll im September eröffnet werden – sie war vom Linzer Gemeinderat vor drei Jahren als "LGBTIQA+"-Konzept beschlossen worden. Hier finden Betroffene – aber auch Eltern, die sich beispielsweise mit dem Outing eines ihrer Kinder schwertun – Rat und Hilfe.

Kein Minderheitenthema

"Viele Menschen glauben immer noch, es handle sich um ein Minderheitenthema", sagt Johannes Wahala, Sexualtherapeut und Leiter der Beratungsstelle "Courage". "Heute sind rund 25 Prozent der Jugendbewegung im Spektrum dieser queeren Vielfalt verortet, aber wir leben immer noch in einer heteronormierten Gesellschaft. Und daher haben es vor allem junge Menschen, wenn sie merken, sie sind anders, oft mit einem schmerzhaften Coming-out-Prozess zu tun. Und da leiden sie an Depressionen, verletzten sich selbst – das geht bis zu suizidalen Gedanken. Daher ist dieses Zentrum ein Meilenstein – aber es ist auch eine Notwendigkeit."

Die Verantwortung der Gesellschaft für die psychosexuelle Gesundheit aller Menschen, die Wahala einfordert, unterstützen zudem Paulina Wessela vom Beratungsverein "Bily", der sich wie "Courage" im selben Gebäude befindet, und Patricia Kurz-Khattab, "LGBTIQA+"-Beauftragte Linz.

Normalisierung ist erklärtes Ziel

"Es gibt die Gewalt gegenüber den Betroffenen im Alltag", sagte Blöchl beim Pressegespräch gestern. Die Normalisierung dieses Themas in der Gesellschaft ist ihr erklärtes Ziel – wohl wissend, dass, bis es so weit ist, die Sichtbarmachung der "LGBTIQA+"-Bewegung in der Gesellschaft Aggression auslöst. "Ohne diese Sichtbarmachung kann es allerdings nicht gehen", sagt sie.

Am 28. Juni ist "Christopher Street Day" und "LGBTIQA+"-Gedenktag. Er wird am Freitag ab 14 Uhr am Hauptplatz gefeiert.

