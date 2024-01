Viele queere Linzer werden im Alltag diskriminiert

Um ein realistisches Bild von der Lebenssituation der LGBTIQ*-Community in Linz zu bekommen, hat die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) die Stadtforschung mit einer Befragung beauftragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Gleichstellung und Akzeptanz vielfach noch nicht erreicht sind. So geben 78 Prozent der Befragten an, ein- oder mehrmals diskriminierende Erfahrungen gemacht zu haben. Die Erlebnisse reichen von Lächerlichmachen (54,7%) über psychischen Druck (33,6%) bis zu sexualisierten Übergriffen (25,1%) und körperlichen Attacken (15,9%). Die meisten Vorfälle haben sich auf offener Straße (38,2%) oder in öffentlichen Verkehrsmitteln (26%) abgespielt, gefolgt vom Internet (22,9%), der Linzer Nachtgastronomie (20,5%) und dem Arbeitsplatz (19,3%).

Ein Drittel wurde unfreiwillig geoutet

Am Arbeits- oder Ausbildungsplatz hat mehr als die Hälfte der berufstätigen oder in Ausbildung befindlichen Befragten bereits unangebrachte oder obszöne Witze erlebt. Gut ein Drittel wurde bereits einmal unfreiwillig von jemandem in der Arbeit, Schule oder Universität geoutet.

Je schwerwiegend das Vergehen war, desto mehr Befragte wehrten sich oder suchten Hilfe. Allerdings hat nur etwas mehr als ein Viertel der von körperlicher Gewalt Betroffener Anzeige bei der Polizei erstattet, bei sexualisierten Übergriffen sind es gar nur rund zwölf Prozent. Fast die Hälfte der Betroffenen vermeidet generell manche Gegenden oder Lokalitäten in Linz, um nicht belästigt, bedroht oder angegriffen zu werden. Hier wurden etwa generell die Innenstadt, der Hauptplatz und der Bahnhof genannt. "Für viele queere Menschen sind soziale Ausgrenzung, Vorurteile und Diskriminierung Realität", sagt Patricia Kurz-Khattab, LGBTIQ*-Koordinatorin der Stadt Linz.

Maßnahmen im öffentlichen Raum

Als Stadt könne man sensibilisieren und politische Statements setzen, sagt Blöchl und verweist auf Maßnahmen wie die Beflaggung der Rathäuser und die weitere Sichtbarmachung im öffentlichen Raum – etwa mittels Regenbogenbänken, Zebrastreifen oder Ampelpärchen. Die Community sieht das zu 90 Prozent positiv. Überhaupt fühlen sich 88 Prozent der Befragten in Linz wohl und 65 Prozentschätzen die Stadt als eher oder sehr LGBTIQ*-freundlich ein.

Vizebürgermeisterin Tina Blöchl im Gespräch mit Patricia Kurz-Khattab, LGBTIQ*-Koordinatorin der Stadt Linz (li.) und Thomas Standfest, Abteilungsleiter der Stadtforschung Linz. Bild: Stadt Linz

Die Befragung wurde in Zusammenarbeit mit zehn lokalen Interessengruppen und Vereinen anonymisiert durchgeführt. In Summe konnten 327 ausgefüllte Fragebögen ausgewertet werden.

Autor Christian Diabl Christian Diabl