Oberösterreichische Tröpferl bei Wein und Kunst in Linz

Mit besonderen Spezialitäten aus dem Land lockt die Traditionsveranstaltung "Wein und Kunst", die von heute, Donnerstag, bis einschließlich Samstag jeweils zwischen 15 bis 23 Uhr in der Linzer Altstadt stattfindet: Wein von sieben Winzern aus Oberösterreich. Die heimischen Winzerbetriebe Florian Eschlböck, Armin Kienesberger, Wolfgang Költringer, Familie Schiefermair, das Hof-Weingut Schmuckenschlager, die Schwestern Wurm und Familie Velechovsky stellen ihre Weine in der Genussmeile im Landhausdurchgang vor.

Insgesamt sind 70 österreichische Winzer mit ihren Tröpferln auf der nun zum 25. Mal stattfindenden Veranstaltung vertreten. Freuen kann man sich nicht nur auf den Genuss der edlen Weine, sondern auch auf die Fachgespräche mit den Weinbauern. Die wiederum freuen sich ebenfalls auf "Wein und Kunst" in der Linzer Altstadt. "Denn in Linz gibt es ein besonders interessiertes Publikum", sagen Winzer. In den Gesprächen mit den Wein-Produzenten kann man die Wein-Kenntnisse weiter vertiefen und so den Genuss verfeinern.

Heute um 18 Uhr startet bei "Wein & Kunst" eine Zeremonie der Linzer Tanzgruppe "The Crew" zum Thema "red & white".

Gutes für kleinen Timo

Gutes für einen zweijährigen Buben tun kann man bei „Wein & Kunst“. Der zweijährige Timo leidet wegen Sauerstoffmangel bei der Geburt an Cerebralparese, Motorik und Sehkraft sind stark eingeschränkt. Wer das um drei Euro angebotene Verkostungsglas zurückgibt, der unterstützt die 24-Stunden-Pflege, die der kleine Timo braucht, mit drei Euro. Die Spendenaktion organisiert der Geschirrspezialist Rechberger.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.