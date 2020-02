Eine erweiterte Geschoßdecke mit "Galerie" im ersten Stock, künstlerische Gestaltung mit LED-Lichteffekten an den Eingängen: Die Umbauten der Taubenmarkt-Arkade nehmen Form an, auch wenn derzeit noch die Bagger am Betonskelett hämmern. Neue Mieter kommen, sogar ein neuer Name wäre möglich.