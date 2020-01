Neue Vizebürgermeisterin für Pasching

Am Samstag standen für die SPÖ Pasching bei ihrer Klausur weitreichende Entscheidungen an: Nicht zuletzt deshalb, weil Bürgermeister Peter Mair bei den kommenden Wahlen im Herbst 2021 nicht mehr antreten will. „Ich habe schon nach meiner Wiederwahl 2015 gesagt, dass ich kein weiteres Mal kandidieren werden“, sagt Mair.

Die 14 Jahre an der Spitze von Pasching waren eine schöne Zeit, so Mair der kommendes Jahr 60 wird: „Ich möchte dann gerne wieder mehr Freizeit haben.“ Auch deshalb, weil er neben seiner Arbeit als Bürgermeister in der GWG tätig ist. Seit 2000 ist Mair dort als Leiter der Bautechnik tätig: „Mit der Entscheidung vom Samstag haben wir eine zeitgerechte Entscheidung getroffen.“

Die Wahl ist auf Tina Blöchl gefallen, aktuell Gemeindevorständin, Referentin für Familie, Jugend und Kindergarten sowie Frauenvorsitzende in Pasching. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 13. Februar soll die 36-Jährige als Vizebürgermeisterin angelobt werden, sie wird Gisbert Windischhofer nachfolgen.

Der derzeitige Vizebürgermeister wird der Gemeindepolitik erhalten bleiben: Er wird seine Funktion als SP-Fraktionsobmann weiterhin ausüben und im Gemeindevorstand tätig sein. Mit diesem Wechsel werden auch die Weichen für die Wahl 2021 gestellt: Blöchl wird dann als SP-Bürgermeisterkandidatin ins Rennen gehen.