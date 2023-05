Neue Digital-Anzeige soll Park-Chaos auf der Gugl verringern

Schon lange vor der Eröffnung der neuen Raiffeisen-Arena auf der Gugl, gab es seitens des LASK und der Politik die Appelle doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Spielen anzureisen. Viele Besucher tun das auch, Probleme mit "Wildparkern" gibt es aber trotzdem immer wieder. Beliebt ist bei diesen allen voran die Fahrspur, die an Spieltagen für die Shuttelbusse reserviert ist - Parken ist dort jeweils drei Stunden vor, während und eine Stunde nach Spielen verboten. Abschleppungen sind, wie berichtet, deshalb keine Seltenheit.

Mehr zum Thema Linz Linz 80 Autos abgeschleppt: Anrainer-Ärger über zugeparkten Froschberg LINZ. So gut die Stimmung in der Raiffeisen-Arena auch gewesen sein mag, viele Anrainer ärgern sich über zugeparkte Straßen. 80 Autos abgeschleppt: Anrainer-Ärger über zugeparkten Froschberg

Nun gibt es mit einer digitalen Anzeige in der Ziegeleistraße eine Neuerung. „Mit dieser digitalen Anzeige wollen wir mehr Klarheit zur temporären Busspur bei Großveranstaltungen auf der Gugl – wann sie gilt und wann nicht – schaffen", sagt der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).

Mehr Müll, neue Abfallbehälter

Auch der städtische Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung "rüstet" rund um das Stadion auf - als Reaktion auf das vermehrte Müllaufkommen während und nach Veranstaltungen im Stadion. So werden drei neue Abfallbehälter in der Ziegeleistraße beziehungsweise rund um das Stadion montiert. Entleert werden die öffentlichen Abfallbehälter von den Mitarbeitern jeweils am Morgen nach den Spielen. Wird beispielsweise am Samstagabend gespielt, folgt am Sonntagmorgen die Entleerung der Mülleimer und am Montag eine großflächige Reinigung mit der Kehrmaschine.

„Unsere Mitarbeiter tun ihr Möglichstes. Wir können unsere Stadt insgesamt aber nur sauber halten, wenn alle ihren Beitrag leisten. Ich appelliere an die Veranstaltungsbesucher, die aufgestellten Mistkübel auch zu nutzen und ihren Abfall nicht einfach achtlos wegzuwerfen“, sagt die für Stadtreinigung zuständige Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Sie weist auch daraufhin, dass für die Reinigung der Flächen unmittelbar beim Stadion bei Spielen die Eigentümerin verantwortlich sei. In den Verantwortungsbereich des LASK würden der gesamte Parkplatz, der Haupteigang (Bushaltestelle Botanischer Garten), der Gehweg inklusive angrenzenden Grünbereich von der Ziegeleistraße bis zum Stadion sowie Gehsteigbereiche rund um die Pachtfläche „Stadion“ fallen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper