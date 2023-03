80 Autos abgeschleppt: Anrainer-Ärger über zugeparkten Froschberg

18.500 Besucher haben sich am Sonntag das Spitzenspiel zwischen dem LASK und Salzburg in der Raiffeisen-Arena nicht entgehen lassen. Der Großteil der Fans ist laut Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter zu Fuß oder mit einem Shuttlebus gekommen. Trotzdem dürfte die Stimmung rund um das Stadion deutlich schlechter gewesen sein, als drinnen. Denn wie Leser den OÖNachrichten berichten und Fotos in den Sozialen Medien zeigen, war der Froschberg trotz vorliegendem Verkehrskonzept weitgehend zugeparkt.