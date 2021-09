"Neue Buslinien besser als alte Kreuzungspläne"

"Die regionalen Verkehrsprobleme können durch eine Großkreuzung beim Mona-Lisa-Tunnel nicht gelöst werden", entgegnet FP-Verkehrsreferent Markus Hein dem Vorschlag von VP-Stadtvize Bernhard Baier. Letzterer hatte zuletzt, wie OÖN-Leser wissen, eine vierarmige Kreuzung mit Ampeln vorm Mona-Lisa-Tunnel (statt des Kreisverkehrs und der anschließenden Kreuzung) vorgeschlagen, um die Stauzeit "zu halbieren". Hein ergänzt: "Schon in den Jahren 1992/93 wurde diese Lösung überlegt, aber wieder verworfen, weil dadurch der Stau nur verlagert, aber das Problem nicht gelöst werden würde."

Als Alternative für den Linzer Süden sieht Hein nur den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. So sollen zusätzliche Buslinien umgesetzt werden, zudem soll der Bahnknoten im Franckviertel so schnell wie möglich realisiert werden, damit der Takt auf der Westbahnstrecke erhöht werden kann. Allerdings wurde seitens der ÖBB die S-Bahn frühestens erst ab 2028 in Aussicht gestellt. "Deshalb ist es wichtig, dass wir als Stadt geschlossen auftreten und auf die ÖBB einwirken", betont Hein.