Nach Unfall: Polizei nahm rabiaten Alkolenker fest

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr kam es auf der sogenannten Ikea-Kreuzung in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) zu einem Unfall mit Sachschaden, bei dem zwei Fahrzeuge involviert waren. Da sich die beiden Lenker nicht einigen konnten, wurde die Polizei gerufen. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen zeigte sich gegenüber den Beamten höchst unkooperativ und wurde immer aggressiver. Ein Alkovortest ergab, dass der Mann betrunken war. Da auch die Beifahrerin alkoholisiert war, forderte ein Polizist den 57-Jährigen auf, seinen Autoschlüssel abzugeben. Das brachte den Fahrer so in Rage, dass er wild in Richtung der Polizisten gestikulierte und sie beschimpfte.

Lokalisierung: Die "Ikea-Kreuzung" in Ansfelden:

Zahlreiche Versuche, ihn zu beruhigen, scheiterten. Aufgrund des renitenten Verhaltens wurde Unterstützung angefordert. Das Verhalten des 57-Jährigen wurde jedoch noch aggressiver. Auch seine Beifahrerin versuchte mehrmals ihn zu beruhigen. Da er sein Verhalten nicht einstellte, musste der Mann kurzfristig festgenommen und zur Autobahnpolizeiinspektion gebracht werden. Der 57-Jährige zeigte sich schließlich einsichtig. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.