Museum auf Zeit öffnet noch einmal

Das Museum auf Zeit im Linzer Hafen schien schon Ende des vergangenen Jahres ausgedient zu haben, weil das Hauptquartier der Mural Harbor Gallery künftig der Platz für ein Hotel werden wird. Und jetzt? Jetzt steht das Gebäude immer noch, der Abriss des Areals hat sich immer wieder verschoben und gibt nun dem Mural-Harbor-Team um Leonhard Gruber die Chance, noch einmal das Museum auf Zeit zu öffnen.

Im November und im Dezember stehen die Ausstellungsräume an der Industriezeile jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr offen. Wer es noch nicht getan hat, kann noch einmal in die Welt der Graffitis und Murals eintauchen und nebenbei auch noch Erinnerungen erstehen. "Alles, was hinausgetragen und abmontiert werden kann, wird verkauft", sagt Gruber. "Wir arbeiten hier im Zeichen der Nachhaltigkeit und zudem kommt der Verkauf zu 100 Prozent den Künstlern zugute."

Ursprünglich hatte das Museum auf Zeit ein klares Ablaufdatum. Mit 12. 12. 2020 sollte Schluss sein. Das haben die Verantwortlichen im vergangenen Jahr auch in einem Countdown auf der Homepage regelrecht heruntergezählt. Jetzt steht das Haus immer noch und es wäre "schade gewesen, gar nicht mehr aufzumachen", wenn sich die Möglichkeit bietet, so Gruber.

Der Zeitpunkt passt auch ganz gut, weil sich das Geschehen nun langsam von draußen nach drinnen verlagert. Das ist im Winter so. Eines hat sich aber etabliert und bewährt: Der Mural Harbor Winterwalk. Der moderierte Rundgang durch die Freiluftgalerie wird jeden Samstag von 14 bis 15.30 Uhr angeboten. Die Online-Anmeldung auf www.muralharbor.at ist unbedingt erforderlich, denn die Rundgänge sind sehr begehrt. Preis: 15 Euro, es gilt die 3-G-Regel. (rgr)