Motorradfahrer bei Sturz auf der B1 in Traun verletzt

TRAUN. Bei der Fahrt auf der B1 ist ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Linz am Ostermontag zu Sturz gekommen und verletzt worden.

Der junge Mann dürfte einen Spurwechsel nach einem Überholmanöver vor ihm zu spät bemerkt haben. Als er rechts an einem Auto vorbeifahren wollte, dieses aber gleichzeitig zurück auf den rechten Fahrstreifen wechselte, musste er abrupt abbremsen. Dadurch geriet das Zweirad des 28-Jährigen ins Schleudern, er touchierte die rechte Leitplanke und stürzte.

Zwei Unfallzeugen hielten sofort ihre Autos an und kamen dem Biker zu Hilfe. Der 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus nach Linz eingeliefert. Er dürfte sich den rechten Oberarm gebrochen sowie eine Rissquetschwunde am rechten Fuß erlitten haben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

