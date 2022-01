Mit Schlägen bedroht: 18-Jähriger gab Lehre auf und flüchtete ins Ausland

Über den bizarren Geldstreit zwischen den Jugendlichen berichtet die Landespolizeidirektion am Freitag. Demnach hatte ein 19-Jähriger einen 18-Jährigen im vergangenen Sommer dazu genötigt, ihm 1500 Euro in bar zu geben und mit Schlägen gedroht. Weil er das Geld nicht fristgerecht erhalten hat, verrechnete der Ältere Verzugszinsen. Das Opfer weigerte sich aber, der Forderung nachzukommen und dürfte irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen haben. "Er gab seine Lehrstelle auf und flüchtete ins Ausland", berichtet die Polizei. Der 19-Jährige versuchte daraufhin, das Bargeld von zehn Freunden des 18-Jährigen einzutreiben. Indem er teils mit Schlägen drohte, bekam er 450 Euro. Am 20. September wurde der junge Mann aus dem Bezirk Linz-Land festgenommen und Anfang Dezember zu einer eineinhalbjährigen Freiheitsstrafe am Landesgericht Steyr verurteilt.