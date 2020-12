Mehr Geld für die Gesundheit

Denn je früher Krebs erkannt und behandelt wird, umso höher sind die Heilungschancen", sagt der Präsident der Krebshilfe Oberösterreich, Chirurg Andreas Shamiyeh.

Die Krebshilfe gehört zu jenen Organisationen, die heuer von der Stadt Linz höher als in den Jahren davor gefördert werden. In Summe fließen 100.000 Euro in den Bereich der Gesundheitsvorsorge.

"Abseits von Corona ist es sehr wichtig, nicht auf andere Krankheiten zu vergessen. Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen sollen von den Menschen jetzt keinesfalls abgesagt werden", sagt Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP). Die Krebshilfe bietet auch psychoonkologische Beratung an. Nach dem Motto: "Wir können nicht heilen, aber wir helfen."

