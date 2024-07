"Masterplan Gehen" zeigt der Stadt Linz mehr als 300 Schwachstellen auf

Der "Kiosk" soll, so der Plan von Martin Hajart, weiter entwickelt werden.

Wo leben die meisten Menschen in Linz? Wo die Familien, wo die Älteren? Welche Wege sind gut frequentiert? Wo stoßen Fußgänger auf Hindernisse? Es sind Fragen wie diese, die derzeit im Auftrag von Mobilitätsstadtrat Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) gestellt werden. Er hat das Jahr 2024 zum "Mobilitätsjahr" ausgerufen und darob im Frühling den "Masterplan Gehen" in Auftrag gegeben. Ziel sei es, die Stadt zu attraktivieren, die Menschen zum Gehen und zur vermehrten Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu bringen – bei Letzterem stagnieren die Fahrgastzahlen.

Erste Schritte für eine sanfte Mobilität wurden heuer bereits gesetzt – zum Beispiel gibt es seit Jänner das Pilotprojekt der neuen Stadtteillinie zum Pöstlingberg. Aktuell wird der Radweg nach St. Margarethen errichtet, wenn dort die neue Donaubrücke fertig ist, soll es zudem zu Verbesserungen für Radfahrer auf der Nibelungenbrücke kommen.

300 Schwachstellen in der Stadt

Doch allen voran will sich die Stadt um die Fußgängerinnen und Fußgänger kümmern. "Es ist die gesündeste Form der Fortbewegung", sagt Hajart. "Die Motorisierung soll zurückgehen." Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss das Gehwegenetz in Linz attraktiviert werden. Die erste Ist-Analyse wurde gestern präsentiert:

Von Schwächen ...: 300 Schwachstellen ortete das Team rund um Raumplanerin Andrea Weninger von der Agentur "Rosniak & Partner" – vom Hinsenkampplatz in Urfahr über den Hauptplatz bis zu vielen Unterführungen. Gehsteige wurden ebenso bewertet wie Beleuchtungen, Beschattungen und Sitzmöglichkeiten. 30 Prozent der Gehsteige in Linz sind schmäler als zwei Meter – oft stehen darauf Hindernisse wie E-Scooter. 39 Prozent der Wege unter 2,5 Kilometern werden von den Linzerinnen und Linzern mit dem Auto zurückgelegt. 23 Prozent liegen sogar unter einem Kilometer. "Das zeigt, dass der Individualverkehr überproportional priorisiert wurde", sagt Weninger. Hier gebe es Potenzial – aber auch Druck: Denn vor allem ältere Menschen verzichten bei kürzeren Wegen auf das Auto – und die Zahl der über 65-jährigen steigt aus demografischen Gründen rasch an. Daher müsse für sie das Wegenetz nicht nur attraktiviert, sondern auch optimiert werden.

Hajart rückt bei der Analyse vor allem Familien und ältere Personen in den Fokus, aber auch Touristen. Darum soll es auch mehr Sitzgelegenheiten, längere Grün-Intervalle an den Ampeln für Fußgänger, mehr grüne Inseln, mehr öffentliche Toiletten, mehr Trinkbrunnen und eine kindgerechtere Gestaltung des Straßenraums geben. Damit sollen Aufenthaltsqualität und Verweildauer erhöht werden. Als nächster Schritt werden zehn Pilotstandorte definiert, an denen positive Maßnahmen für Fußgänger umgesetzt werden sollen. Einer davon ist das Areal rund um den "Kiosk" im Franckviertel, der "revitalisiert werden soll", sagt Hajart. Entscheidend für die Auswahl ist zudem, wo viele Menschen leben, wo Krankenhäuser sind und wo es Betreuungseinrichtungen für Familien gibt.

Im Frühling 2025 soll der "Masterplan Gehen" vorliegen – daraus sollen vom Bundesministerium für Klimaschutz mitfinanzierte Folgeprojekte entstehen.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales

