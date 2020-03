Luger fordert bei Miete "Nachsicht"

Weil sich immer mehr Mieter, insbesondere von Geschäftslokalen, hilfesuchend an die Stadt Linz wenden, richtete sich Bürgermeister Klaus Luger nun an private Vermieter und die Bundesregierung.

"Ich appelliere an alle Vermieter in Linz, jetzt nachsichtig zu sein, auch gegenüber Gewerbebetrieben", sagt er. In Deutschland sei es untersagt, bei "coronabedingtem" Zahlungsverzug den Mietvertrag zu kündigen oder gar zu delogieren. "Eine entsprechende Gesetzesinitiative braucht es auch in Österreich", sagt der Bürgermeister.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.