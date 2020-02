Linzer raste fast doppelt so schnell wie erlaubt

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, raste der Linzer auf der B1 in Traun mit 138 km/h in die Geschwindigkeitsmessung der Polizei. Erlaubt waren in diesem Gebiet lediglich 70 km/h. Als Begründung für die hohe Geschwindigkeit nannte der 29-jährige Kosovare den Polizeibeamten, dass er Medikamente für seine Kinder besorgen habe müssen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Zudem wird er angezeigt.

