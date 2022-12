Linzer MFG-Gemeinderätin steigt aus Partei aus

Die Serie an Parteiaustritten bei MFG reißt nicht ab. Sonntag Abend gab die Linzer Gemeinderätin Vera Schachner ihren Parteiaustritt in einer Aussendung bekannt. Ihre Erklärung erinnert an die Argumente vieler ehemaliger MFGler, die der Partei den Rücken gekehrt haben. Die Partei werde autokratisch geführt, die Wertschätzung gegenüber den Mitgliedern fehlt, man sei zu sehr wie andere Parteien.

"Die hohe Anzahl der bisher ausgetretenen Funktionäre und auch von seinerzeitig maßgeblichen Gründungsmitgliedern spricht eine deutliche Sprache", so Schachner. Die Reaktionen des Bundesparteivorstandes und des Landesparteivorstandes darauf sei "nicht mehr nachvollziehbar und dienen vermutlich nur mehr einer Selbstverteidigung um jeden Preis."

Da man das "hinlänglich bekannte Streben nach Macht, Geld und persönlichen Vorteilen" nicht mehr unterstützen könne, habe sie sich mit ihrem Team zu diesem Schritt entschlossen. Als Gemeinderätin wird Schachner weiterhin tätig bleiben. Gleiches gilt für eigentlich Fraktionskollegen Norbert Obermayr. Er wurde kurz nach der Wahl 2021 aus der Partei geworfen, weil er für die Verlängerung des Impfbusses stimmte. Obermayr ist aber weiterhin MFG-Fraktionsobmann und fühlt sich den Werten von MFG verpflichtet.

