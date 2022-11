Welser Mandatar kehrt der MFG den Rücken

Das einzige MFG-Mitglied im Welser Gemeinderat begründet seinen Abschied von "Menschen – Freiheit – Grundrechte" mit schwerwiegenden Differenzen. Im Präsidentenwahlkampf habe er sich von der Landespartei nicht ausreichend unterstützt gefühlt. Zudem seien MFG-Flyer in fünf Sprachen aufgetaucht, "für Leute, die gar kein Wahlrecht haben", so Wehofsich. Besonders genervt hätten ihn parteiinterne Diskussionen rund um die Impfpflicht: "Das Thema ist längst vom Tisch. Auf meine Forderung, sich auf neue Themen zu konzentrieren, ist nicht eingegangen worden." Wehofsich will parteiloser Gemeinderat bleiben. Einen Wechsel zur FPÖ, der er inhaltlich nahesteht, schließt er aus.