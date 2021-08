Linzer gestand Raubüberfälle - Festnahme

So soll er am 12. Juli kurz vor 23 Uhr in der Wiener Straße in Linz einen 42-jährigen Lieferanten attackiert, mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Als er keines bekam, besprühte er den Lieferanten mit Pfefferspray. Bei der Einvernahme gestand er weiters, dass er noch einen weiteren Überfall begangen hat. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.