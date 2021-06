Linzer brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt

Der 34-Jährige war gegen drei Uhr früh von einem 39-jährigen Ungarn zunächst verfolgt worden. Der Täter holte sein Opfer ein und schlug ihm mehrmals ins Gesicht, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Als der Linzer zu Boden stürzte, trat der Ungar auch noch auf ihn ein.

Daraufhin nahm der 39-Jährige verschiedene Gegenstände aus der Kleidung und aus dem Rucksack seines am Boden liegenden Opfers und flüchtete Richtung Hessenpark. Dort wurde er unmittelbar nach der Tat von einer Polizeistreife gestellt. Der Täter in das Polizeianhaltezentrum Linz, das Opfer in das UKH gebracht.