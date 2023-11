Linz Linien mit Sonderfahrplan: „Ziel ist, bald wieder umzustellen“

Seit 11. Oktober sind die Linz Linien zum Teil mit Sonderfahrplan unterwegs, was sich in der Praxis mit „gedehnten“ Taktintervallen bemerkbar macht. Hintergrund der Entscheidung für diese Maßnahme war, wie berichtet, die hohe Zahl an Krankenständen unter dem Fahrpersonal.

„Bleibt das jetzt dauerhaft so?“, fragt sich so mancher OÖN-Leser, die Sorge ist groß, dass der Sonderfahrplan zum Dauerfahrplan werden könnte. Bei den Linz Linien ist man um Beruhigung bemüht, der Sonderfahrplan sei nur eine „temporäre“ Maßnahme, Ziel sei, „so bald wie möglich wieder auf den Normalfahrplan“ umzustellen.

„Die Zahl der Krankenstände ist aktuell rückläufig, aber leider nach wie vor hoch“, wird seitens des Unternehmens begründet, warum der Sonderfahrplan weiterhin notwendig sei. Prinzipiell sei man personell gut aufgestellt, seit Anfang Oktober sei man aber täglich mit bis zu 30 Krankenstände konfrontiert – bei nun sinkender Tendenz.

Neben einer möglichst dicht getakteten Hauptverkehrszeit würden auch Verstärkerfahrten (wie zu Allerheiligen) durchgeführt, bitten die Linz Linien um Verständnis für die geänderten Intervalle. Davon betroffen sind die Straßenbahnlinien 1 bis 4 und die Busverbindungen 11, 12, 19, 27, 33.

