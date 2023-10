Grippewelle zwingt Linz AG Linien zu Sonderfahrplan

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Krankenstände im Bereich des Personals, das für den reibungslosen Ablauf des öffentlichen Verkehrs in Linz zuständig ist, derart in die Höhe geschnellt, dass das Management nun handeln muss.

Unter den rund 400 Fahrerinnen und Fahrern von Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet von Linz grassiert eine Grippewelle. "Die Zahl der Krankenstände hat sich in den vergangenen Tagen sukzessive erhöht, dass es zu einer Anpassung des Fahrplanes kommen muss", sagte Linz AG-Pressesprecherin Susanne Gillhofer den OÖN.

Der Schul- und Berufsverkehr wird aber weitestgehend unberührt davon bleiben, dass ab morgen, Mittwoch, ein sogenannter angepasster Sonderfahrplan gültig wird. Wie lange der in Kraft sein wird, ist nicht abzusehen, doch hoffen die Verantwortlichen auf eine vorübergehende Maßnahme und viele Krankenstände nicht länger dauern. "Bis auf weiteres" werde der angepasste Fahrplan gelten.

Diese Maßnahme stellt eine Premiere dar. Selbst zu Zeiten der Corona-Pandemie musste noch nie ein solcher Sonderfahrplan infolge einer Krankheitswelle umgesetzt werden.

Was bedeutet der Sonderfahrplan?

Beim Sonderfahrplan werden die Intervalle bei den Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 sowie den Obuslinien sowie den Buslinien 11, 12, 19, 27 und 33 "teilweise gedehnt". Das heißt, es wird etwa nicht alle fünf, sondern nur alle zehn Minuten ein Fahrzeug auf der jeweiligen Linien fahren. Der Schul- und Berufsverkehr soll weitestgehend davon unberührt bleiben, weil der Sonderfahrplan vor allem zu den Nebenverkehrszeiten zum Einsatz kommen würde. Zu den Hauptverkehrszeiten in den Morgen- und späteren Nachmittagsstunden verkehren die Busse und Straßenbahnen weiterhin in dichtest möglichem Takt.

Informationen zum Fahrplan bzw. Intervall bieten während der Dauer des Sonderfahrplans die Anzeigen der DFI (digitale Fahrgastinformationen) direkt an den Haltestellen, heißt es seitens der Linz AG Linien.

