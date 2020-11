Linz leuchtet weihnachtlich

Die wurde in den vergangenen Tagen montiert und leuchtet ab heute in der Innenstadt. Am 27. November heißt es auch in der Wiener Straße, in Ebelsberg und in der Solarcity Pichling "Licht an". Für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) kann "eine festlich beleuchtete Stadt Hoffnung in dieser schweren Zeit vermitteln".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.