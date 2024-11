Leondinger Gemeinderat folgt Bürgerbefragung bei Straßensperren

Der Beschluss fiel gestern und er war einstimmig. Die temporäre Sperre an der "Herderstraße/Georg-Erber-Straße" wurde bereits am Tag nach der Befragung aufgehoben und nun auch nicht mehr errichtet. Dafür haben sich 57,03 Prozent der Befragten ausgesprochen. Anders bei der Durchfahrtssperre "Am Südgarten", die von 60 Prozent der Befragten unterstützt wurde. Der Schranken bleibt demnach.

Maßnahme gegen Durchzugsverkehr

Die Befragung zu den Sperren fand nach einem Probebetrieb von rund viereinhalb Monaten am 20. Oktober statt. Hintergrund der Befragung sind Beschwerden von Anrainern über zunehmende Verkehrsbelastung. Alle drei Straßenzüge sind zu Stoßzeiten beliebte Ausweichrouten für Pendler, die über die B139, die Kremstalstraße, nach Linz wollen. Alle Versuche der letzten Jahre, die "Abschneider" durch Maßnahmen wie Fahrbahnverengungen, Schwellen oder Blumentröge loszuwerden, waren gescheitert.

