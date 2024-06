Straßensperren in Leonding: Schranken gleich am zweiten Tag gewaltsam aufgedrückt

Damit hätte der Leondinger Verkehrsstadtrat Armin Brunner (SP) nicht gerechnet: Bereits am zweiten Tag des Pilotprojekts in den Stadtteilen St. Isidor und Haag wurden die Straßensperren nicht nur mehrfach umfahren, sondern zum Teil sogar beschädigt. So wurde der Schranken am Südgarten gewaltsam aufgedrückt und das Gewinde dadurch zerstört. An anderen Stellen wurden die Poller "mit viel Krafteinsatz" umgebogen.