Latino-Rhythmen im großen Orchestersound

"Ich spiele seit gefühlten 130 Jahren mit der Carin Cosa Latin Band", sagt Musiker und Komponist Andreas Neubauer und lacht. Was natürlich nicht ganz ernst gemeint ist, verdeutlicht in der Übertreibung, dass die Band, die sich dem lateinamerikanischen Lebensgefühl verschrieben hat, eines seiner Hauptprojekte ist. "Es gibt uns seit über 35 Jahren", sagt Neubauer, der wie Sängerin Carin Cosa von Anfang an dabei ist.

Mit dem Projekt "(Solo para ti)" stellt Neubauer nun die Band in einen großen musikalischen Kontext – mit klassischem Symphonieorchester. Zu erleben heute und morgen in der Spinnerei in Traun.

Die Idee dazu trägt Neubauer schon länger mit sich herum. Vor zehn Jahren schrieb er eine Oper, dachte als Komponist groß. "Danach entstand eine Leere", sagt der gebürtige Linzer, der in Altenberg lebt. In dieser Leere tauchte die Idee auf, der Carin Cosa Latin Band den großen musikalischen Anzug zu verpassen.

2013 entstanden die ersten Arrangements, doch eine Live-Präsentation scheiterte an Neubauer. "Ich habe mich nicht drübergetraut." So kam es "nur" zu einer CD, die 2017 erschien, in ihm aber einen unbefriedigenden Nachgeschmack hinterließ, weil es eben doch etwas anderes ist, das Projekt live auf die Bühne zu bringen.

Vor zwei Jahren kam es zum Sinneswandel. "Ich bin jetzt über 60 Jahre alt, da muss man seine Träume leben." Das tut er jetzt.

Konzert 8. und 9. Oktober, jeweils 20 Uhr, Kultur.Park.Traun Spinnerei