Kassiererin stahl Tausende Euro aus Kassa

Die 24-jährige Linzerin stahl nach bisherigen Ermittlungsstand von Februar bis jetzt laufend Bargeld aus der Kassa eines Gartencenters im Bezirk Linz-Land. Die Frau arbeitete dort als Kassiererin und nützte diese Vertrauensstellung reichlich aus, um sich an der Kassa zu bedienen. Durch geschickte Vorgangsweise manipulierte sie einzelne Bezahlvorgänge bzw. veränderte im Nachhinein einzelne Buchungszeilen, so die Polizei. Dadurch gelang es ihr am Tagesende einen größeren Bargeldbetrag aus der Kassa zu entnehmen und in die eigene Tasche einzustecken. Die Ungereimtheiten sind nur durch einen Zufall entdeckt worden.

Die Frau wurde fristlos entlassen. Sie zeigte sich im Zuge der Einvernahme voll geständig und gab als Motiv ihre Spielsucht an. Die vorläufige Schadensumme beträgt mehrere Tausend Euro.