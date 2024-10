Insolvente Dombar macht weiter und sucht Nachfolge

EINGEKEHRT // Für die Gäste der beliebten Dombar gegenüber des Linzer Mariendoms gibt es gute Neuigkeiten: Der Betrieb geht zumindest noch bis zum 21. Dezember weiter, wenn auch mit leicht veränderten Öffnungszeiten. Ansonsten bleibt alles beim Alten, versichert Insolvenzverwalter Markus Dutzler, der den Betrieb nun führt. Alle Veranstaltungen würden abgehalten, auch die fünf Beschäftigten arbeiten weiter. In der Zwischenzeit läuft die Suche nach einem neuen Pächter.

Guter Standort, gutes Konzept

Wie berichtet, musste sich der bisherige Betreiber Manu Binder aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen, am 11. Oktober wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Da das Domhotel, in dem sich die Bar befindet, am 21. Dezember routinemäßig für ein paar Wochen schließt, sei das der logische Zeitpunkt, um auch die Dombar zu schließen. "Im Jänner soll dann wie üblich aufgesperrt werden, aber mit einem neuen Betreiber", ist Dutzler ist optimistisch, dass es mit der Dombar auch nach der Weihnachtspause weitergeht. Interessenten gebe es bereits. "Es ist ja ein guter Standort und ein gutes Konzept", sagt Dutzler zu den OÖN.

Jindrak-Filiale wieder geöffnet Nach zwei Jahren Pause hat die Konditorei Jindrak ihre Filiale am Südbahnhofmarkt wieder aufgesperrt. Leo Jindrak musste den Standort Ende September 2022 schließen. Der Grund war nicht etwa ein wirtschaftlicher, sondern Personalmangel. Einige Monate Pause machte auch die Filiale auf der Landstraße, die konnte Jindrak aber bereits im August wieder aufsperren.

