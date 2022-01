Im November 2011 war er zum ersten Mal auf dem Areal, ein paar Wochen später fand sich Chris Müller in der Funktion eines "Zwischennutzungskoordinators" für die von der Stadt Linz erworbene Tabakfabrik wieder. Es war der Beginn einer Geschichte, die nicht nur das alte Industriegelände in einen Ort der kreativen Begegnung verwandelt hat, sondern auch den Mann an der Spitze zu einem anderen werden ließ, der er noch vor zehn Jahren war. Das sagt Müller selbst, der von Anfang an dabei ist.