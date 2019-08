"Ein eigenständiges Leben in Österreich führen – das ist mein größter Wunsch. Ich möchte meinen Beitrag leisten, so wie es alle anderen auch tun", sagt Besey Aybakar. Ohne ausreichende Deutschkenntnisse sei dies aber schwierig, sagt die gebürtige Türkin. Seit 2015 hilft das Integrationsprojekt "Nachbarinnen" Zuwanderinnen wie Aybakar dabei, Hürden wie diese zu überwinden.

Obwohl die 45-Jährige bereits seit 2001 in Österreich lebt, spricht sie nur gebrochen Deutsch: Zunächst verlief alles wie erhofft. Aybakar fand Arbeit und begann ein neues Leben. Doch 2003 erlitt sie einen Schlaganfall und musste am Gehirn operiert werden. Ein Schicksalsschlag, der das Erlernen der Sprache noch schwieriger machte.

Lang wusste Aybakar nicht, an wen sie sich wenden sollte. Bis sie bei einem Deutschkurs von den "Nachbarinnen" erfuhr. Bei dieser Initiative helfen mehrsprachige Mitarbeiterinnen der Organisation "migrare" Migrantinnen bei der Integration.

Zur Zeit sind vier "Nachbarinnen" in Linz im Einsatz und unterstützen betroffene Frauen bei Behördengängen, Arbeitssuche, Elterngesprächen in Schulen oder Arztbesuchen. Sie sollen Verständnisprobleme beseitigen und so die Migrantinnen ermutigen, den Alltag selbst zu meistern.

Auch Aybakar wurde so bestärkt, ihr Ziel, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen, weiter zu verfolgen: Dafür muss sie das Sprachniveau B1 erreichen. Landesrat Rudi Anschober (Grüne) betont die Wichtigkeit solcher Projekte, um Parallelgesellschaften zu vermeiden.

