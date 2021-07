Hier hält der Impfbus für Kurzentschlossene

Um die Impfquote in Linz weiter zu steigern, wird ab Montag in Linz – wie berichtet – ein Impfbus, bei dem keine Anmeldung notwendig ist, unterwegs sein.

Der Linzer Magistrat veröffentlichte den genauen Fahrplan des Busses für die kommende Woche.

Montag: 9 bis 12 Uhr beim Einkaufszentrum in der Industriezeile 76. Von 13 bis 16 Uhr beim Einkaufszentrum in der Helmholzstraße 15.

Dienstag: 9 bis 12 Uhr beim Arbeitsmarktservice (AMS) / Bulgariplatz 12. Von 13 bis 16 Uhr beim Maximarkt in der Neuen Heimat / Bäckermühlweg 61.

Mittwoch: 9 bis 12 Uhr beim Einkaufszentrum in der Industriezeile 76. 13 bis 16 Uhr beim Einkaufszentrum Auwiesen / Auwiesenstraße 20.

Donnerstag: 9 bis 12 Uhr beim Arbeitsmarktservice (AMS) / Bulgariplatz 12. 13 bis 16 Uhr Volksschule 23 / Resselstraße 8.

Freitag: 9 bis 12 Uhr beim Arbeitsmarktservice (AMS) / Bulgariplatz 12. 13 bis 16 Uhr Solar City Lunaplatz / Lunaplatz 7.

Samstag: 9 bis 12 Uhr beim Einkaufszentrum in der Industriezeile 76. 13 bis 16 Uhr wird der Bus an einem der drei optionalen Standorte beim Pichlinger See, beim Schörgenhubbad oder beim Posthof zu finden sein.