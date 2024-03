Grüne wollen Öffi-Freifahrt für Schüler in Ferien

"Den Öffis gehört die Zukunft", ist Grünen-Klubobmann Helge Langer überzeugt. Deshalb müsse die Fahrt mit Bus und Straßenbahn speziell für Kinder und Jugendliche so attraktiv wie möglich sein, damit sie auch als Erwachsene regelmäßig einsteigen.

In der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag will er deswegen am Vorbild Wien ein Gratis-Freifahrt-Modell für die jüngere Generation in Linz auf Schiene bringen. In der Bundeshauptstadt können Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich an Sonn- und Feiertagen sowie in den Wiener Schulferien kostenlos die öffentlichen Verkehrsangebote der Wien Linien nutzen.

Finanzielle Entlastung

"Mit diesem Angebot wird sichergestellt, dass Kinder aus Familien, die sich zum Beispiel eine Jugendnetzkarte nur schwer leisten können, außerhalb der Schulzeiten jederzeit Zugang zu den Öffis haben", sagt Langer.

Er sieht zudem einen touristischen Nutzen und Effekt in der Regelung, die in Linz wie in Wien für Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich gelten soll: "Wenn Eltern für ihre Kinder in Ferienzeiten kein Öffi-Ticket kaufen müssen und dadurch Geld sparen, könnte das ein zusätzlicher Anreiz für Familien sein, den nächsten Urlaub in unserer Stadt zu verbringen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.