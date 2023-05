Gigantische Benjeshecke in den Urfahraner Donauauen errichtet

Die Stadt Linz bemüht sich Maßnahmen zur Artenvielfalt und Biodiversität zu setzen. So haben Mitarbeiter kürzlich eine riesige Benjesjecke in der Heilhamer Au in Linz-Urfahr gesetzt.

Lockere Ablagerungen

Benjeshecken sind lockere Ablagerungen von Gehölzschnitt, wie Ästen und Zweigen, die wie eine Art Mauer aufgeschichtet werden. Sie können als Begrenzung sowie als Sichtschutz verwendet werden und ermöglichen es Schnittgut attraktiv abzulagern. Darüber hinaus bieten Totholzhecken Nistplatz, Nahrungsraum, Versteckmöglichkeit und Überwinterungsquartier für unzählige Tierarten wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Erdkröte, Igel, Eidechsen sowie für Zitronenfalter, Laufkäfer und auch Florfliegen.

