Fünf Katzenbabys im Hessenpark ausgesetzt

Eine Spaziergängerin entdeckte die kleinen Samtpfoten am frühen Mittwochmorgen auf dem Spielplatz im Linzer Hessenpark. Sie waren in einem Kuschelbett und mit einem ungeöffneten Sack Katzenfutter zurückgelassen worden. Sie hatten Glück im Unglück: Die tierliebe Finderin schlug sofort Alarm. Mitarbeiter der ICARA-Tierrettung, des Tierheims Linz und Polizisten brachten die Katzenjungen in Sicherheit.

In ihrem vorläufigen Zuhause, dem Tierheim Linz, fühlen sich die neuen Bewohner sichtlich wohl. Bild: ICARA Tierrettung

Nun erholt sich das flauschige Quintett in der warmen Stube des Tierheim Linz von den Strapazen seiner ersten Lebenstage. "Wir sind wie so oft enttäuscht über die Herzlosigkeit so mancher Menschen", sagt ein Mitarbeiter der ICARA-Tierrettung. "Anstatt die Kleinen in die Obhut eines Tierschutzvereines oder eines Tierheims zu übergeben, wurden die hilflosen Lebewesen einfach in einem Park sich selbst überlassen".

