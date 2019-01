Einst Aufreger, heute Wirtschaftsfaktor

LINZ. Vor 25 Jahren wurde das Design Center in Linz eröffnet, für das vor allem Bürgermeister Franz Dobusch viel Kritik einstecken musste.

Bild: Design Center

Ganz war die Aufregung um das letztlich knapp eine Milliarde Schilling (rund 73 Millionen Euro) teure Design Center noch nicht verraucht, als es am 20. Jänner 1994 eröffnet wurde. Ein Zeichen dafür: der massive Polizeieinsatz und genaue Einladungskontrollen beim Haupteingang. Man hielt Störaktionen für möglich.

25 Jahre später kann man sich gar nicht vorstellen, dass das Bauwerk bei aller Prägnanz so viel Kritik ausgelöst hatte. Im Mittelpunkt stand damals vor allem Bürgermeister Franz Dobusch. Er wolle sich mit dem teuren Bauwerk ein Denkmal setzen, hielt man ihm vor, nannte das Design Center – in Anlehnung an den Mausoleum-Begriff – "Dobuscheum".

Und auf einem Plakat stand groß zu lesen: "Franz dreht durch". Gerhard Haderer lieferte die Karikatur zur Kritik der Grünen, über die nicht nur in Linz gelacht wurde.

Dobusch nahm das alles nicht so ernst (siehe Bericht rechts), weil er davon überzeugt war, dass Linz eine multifunktionale Messe- und Ausstellungshalle brauchen würde. Zudem wollte er hier kein Messegelände als Konkurrenz zu Wels schaffen, wie der 67-Jährige sagt. Es ging um die Entwicklung eines neuen Stadtviertels an jenem Ort, den jahrzehntelang der Kaffeeproduzent Franck & Kathreiner dominiert hatte und an dem das ORF-Landesstudio (darauf stand früher die Franck-Villa) und die Zentrale der Raiffeisen-Landesbank bereits angesiedelt waren.

Dies alles gelang deshalb, weil nicht nur das Design Center, sondern gleichzeitig auch das Hotel Marriott realisiert wurde, wofür der verstorbene Raiffeisenbank-Generaldirektor Ludwig Scharinger verantwortlich war, wie sich Dobusch erinnert.

Zurück zur Eröffnung: Ein "Signal für Aufschwung" (siehe Faksimile aus den OÖN vom 21. Jänner 1994) nannte der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky das Kongress- und Messezentrum. Bei der Eröffnung gratulierte sich Dobusch selbst und seinen Politikerkollegen, wie die OÖN schrieben, zum "Glück des Mutigen".

Damals wirkte übrigens der neue Europaplatz noch karg, wie die OÖN schrieben. Er werde aber "durch das Wachstum der Bepflanzung und die Fontäne des Springbrunnens noch gewinnen". Was noch schwerer wiegt: Die Architektur erwies sich von zeitloser Qualität. So ist die Kritik verstummt.

Die heutige Führung und der Tag der offenen Tür am 20. Jänner

Thomas Ziegler ist geschäftsführender Direktor des Design Centers

Das Design Center Linz ist für Thomas Ziegler ein durch und durch vertrauter Ort. Er kennt es praktisch von Anfang an.

Als Markenzeichen der Stadt Linz und renommiertes Ausstellungs- und Kongresszentrum bezeichnet der Geschäftsführer „sein“ Haus, das sich in den 25 Jahren seines Bestehens gut entwickelt hätte. Für Dobusch-Nachfolger Bürgermeister Klaus Luger ist vor allem „die zeitlos schöne Architektur des Hauses bis heute richtungsweisend“.

Auf den Tag genau 25 Jahre nach der Eröffnung des Design Centers wird am 20. Jänner von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm freuen – von durchgestylten Lichtshows in den Veranstaltungsräumlichkeiten über Führungen abseits der öffentlichen Pfade bis zum großen Rotationswärmerückgewinnungstauscher. Auch Dobusch und Herzog wird man dort treffen können.

Der Architekt

Thomas Herzog, der Münchner plante das Gebäude

31 zum Planungswettbewerb für das Design-Center eingereite Projekte beurteilte die Jury und kürte den Plan des Münchner Architekten Thomas Herzog (geboren 1941) zum Siegerentwurf. Für das Gebäude, das in seiner Form einem Flugzeughangar ähnelt, entwickelte man ein neuartiges Lichtkonzept. „Wie schaffen wir es, in das Gebäude optimales Tageslicht zu bekommen, ohne dass das Gebäude durch die Sonne stark aufgeheizt wird“, erinnert sich Thomas Herzog im Gespräch mit den OÖN an die Herausforderung.

Der Architekt, der von 1973 bis 2006 zusätzlich zu seiner Planungstätigkeit als Professor an deutschen Universitäten tätig war, entwickelte mit dem Tiroler Erfinder Christian Bartenbach ein neuartiges Lichtrastersystem, das möglichst viel Tageslicht in das Glasgebäude lässt und zugleich die Hitzeeinstrahlung möglichst gering hält. Das Linzer Lichtrastersystem setzte später zum Beispiel der Architektur-Weltstar Norman Foster bei der Neugestaltung des Reichstags in Berlin ein.

Für Herzog war das Design Center damals das größte Projekt seines Architekturbüros, das später etliche Großprojekte in Europa, Asien und Afrika plante. Herzog betreibt nach wie vor ein Büro in München.

Der Bürgermeister

Franz Dobusch ermöglichte das Veranstaltungszentrum

Er verspürt keinerlei Genugtuung, dass es 25 Jahre nach Eröffnung des Design Centers in Linz keinen Zweifel mehr an der Sinnhaftigkeit des Kongress- und Messezentrums gibt. Franz Dobusch nahm die sehr persönliche Kritik an ihm damals auch nicht so ernst, wie er den OÖN sagte. „Das muss ein Bürgermeister aushalten.“

Es war einer seiner ersten Termine als designierter Bürgermeister der Stadt Linz, den er 1988 wahrnahm: Beim Autosalon in der alten ESG-Halle wurde er mit dem Wunsch des Linzer Ausstellungsvereins nach einer größeren Messe- und Veranstaltungshalle konfrontiert. Manfred Grubauer, heute Präsident des Vereins, erinnert sich, dass sich Dobusch seinerzeit rasch für das Projekt eingesetzt hatte. 1989 fiel die politische Entscheidung, danach folgte der Architektenwettbewerb und zweieinhalb Jahre Bauzeit.

„Linz hatte zu dieser Zeit kein gutes Image, sodass ich ein Signal setzen wollte, dass die Wirtschaft hier Zukunft hat“, so Dobusch. Den Begriff Design Center hatte er aus einem „Kreativbuch“ aus seiner Zeit an der Kunsthochschule entliehen.

